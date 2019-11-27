Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили чотири обстріли, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Впродовж доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, два обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Південного – з РПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, вів вогонь по наших укріпленнях біля Мар'їнки.
"Поточної доби бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 26 листопада, бойовики 12 разів обстріляли українські позиції.