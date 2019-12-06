Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 10 обстрілів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Від початку доби бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 та 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
“Впродовж доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 та 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” зафіксовано 5 ворожих обстрілів: двічі неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі біля Луганського — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли: двічі поблизу Авдіївки — з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Водяного і Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Миколаївки — зі станкових протитанкових гранатометів.
“Сьогодні, 6 грудня, бойове травмування отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув в зону ООС.