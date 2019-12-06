Ситуация на Донбассе: боевики совершили 10 обстрелов, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. С начала суток боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 5 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды возле Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы: дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - со станковых противотанковых гранатометов.
"Сегодня, 6 декабря, боевое травмирование получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в зону ООС.