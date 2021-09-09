Ситуація на Донбасі: бойовики вже 9 разів порушили “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. З початку поточної доби у зоні проведення ООС зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів у лавах українських військових є один поранений. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.
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“Від початку цієї доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. У напрямку населеного пункту Гранітне російські найманці застосували великокаліберні кулемети по позиціях наших захисників. Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що під щільний вогонь противника потрапили позиції українських захисників поблизу населеного пункту Верхнє Торецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Біля Нью-Йорку бойовики обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
“Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська чотири рази вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я — тяжкий”, — зазначається в повідомленні.
Наголошується, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
ООС інформує, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Окрім того, до операції Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території, передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що на Донбасі з початку доби зафіксовано вже 8 ворожих порушень режиму припинення вогню. Один наш боєць дістав поранення.
Протягом минулої доби, 8 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, двох українських військових було поранено.