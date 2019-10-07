Ситуація на Донбасі: бойовики вже 14 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. З початку цієї доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, порушуючи Мінські угоди противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Чермалика, поблизу Пісків, неподалік Опитного, поблизу Водяного.
А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме: двічі в районі Золотого, неподалік Травневого та поблизу Новолуганського, поблизу Луганського, неподалік Новолуганського, поблизу Гладосового, двічі неподалік Новгородського, поблизу Кримського.
"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - проінформували у штабі ООС.
Нагадаємо, станом на обід бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню у зоні ООС.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 6 жовтня, бойовики 25 разів обстріляли українські позиції.