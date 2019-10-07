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Ситуация на Донбассе: боевики уже 14 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. С начала этих суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Ситуация на Донбассе: боевики уже 14 раз обстреляли украинские позиции

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Чермалика, вблизи Песков, неподалеку Опытного, вблизи Водяного.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно: дважды в районе Золотого неподалеку Травневого и вблизи Новолуганского, вблизи Луганского, неподалеку Новолуганского, вблизи Гладосового, дважды неподалеку Новгородского, вблизи Крымского.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - проинформировали в штабе ООС.

Напомним, по состоянию на обед боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 6 октября, боевики 25 раз обстреляли украинские позиции.

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