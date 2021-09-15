Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли Новолуганське

Деталі

Зокрема, біля Новолуганського противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

“Втрат серед українських захисників немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом минулої доби, 14 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення.