Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли Новолуганское
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. С начала суток в ООС боевики раз нарушили "режим тишины" и обстреляли населенный пункт Новолуганское. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В частности, возле Новолуганского противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.
"Потерь среди украинских защитников нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению", - говорится в сообщении.
Дополнение
За прошедшие сутки, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение.