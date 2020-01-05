Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Упродовж доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню - із заборонених мінськими домовленостями 82-мм мінометів та з великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції Об'єднаних сил, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. З заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів противник випустив 8 мін по нашим позиціям неподалік Водяного. Також, з великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 5 січня, в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення.
В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення.