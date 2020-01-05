Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За сутки боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня - из запрещенных минскими договоренностям 82-мм минометов и из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции Объединенных сил, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. С запрещенных минскими договоренностям 82-мм минометов противник выпустил 8 мин по нашим позициям неподалеку Водяного. Также, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 5 января, в районе населенного пункта Хутор Вильный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.
В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.