Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. З початку цієї доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 1 обстріл, а саме поблизу Водяного з напрямку Ужівки з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 3 обстріли, а саме поблизу Луганського з напрямку Лозового з ручного протитанкового гранатомета, неподалік Світлодарська з напрямку Лозового з гранатометів різних систем, а також поблизу Травневого з напрямку Доломітного з міномета калібру 82 мм.
"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - проінформували у штабі.
Нагадаємо, минулої доби, 7 жовтня, бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню.