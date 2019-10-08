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Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

 • 9194 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. З початку цієї доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 1 обстріл, а саме поблизу Водяного з напрямку Ужівки з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 3 обстріли, а саме поблизу Луганського з напрямку Лозового з ручного протитанкового гранатомета, неподалік Світлодарська з напрямку Лозового з гранатометів різних систем, а також поблизу Травневого з напрямку Доломітного з міномета калібру 82 мм.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - проінформували у штабі.

Нагадаємо, минулої доби, 7 жовтня, бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню.

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