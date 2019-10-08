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Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

Киев • УНН

 • 9194 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. С начала этих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 1 обстрел, а именно вблизи Водяного из направления Ужовки из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела, а именно вблизи Луганского из направления Лозового из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Светлодарск из направления Лозового из гранатометов различных систем, а также вблизи Травневого из направления Доломитного из миномета калибра 82 мм.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - проинформировали в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 7 октября, боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня.

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