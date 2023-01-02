Ситуація контрольована, але на вечір у всіх областях є ліміти по електропостачанню - Укренерго

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"У ніч на 2 січня росіяни знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру. На жаль, є пошкодження. Водночас станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована. Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період", - повідомили у компанії.

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В Укренерго також додали, що внаслідок нічної атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають, додали у компанії.

Доповнення

Київ після нічної атаки перевели на екстрені відключення світла.