Ситуация контролируемая, но на вечер во всех областях есть лимиты по электроснабжению - Укренерго

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"В ночь на 2 января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру. К сожалению, есть повреждения. В то же время по состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируется. Из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предупреждения возникновения дополнительных аварий, до областей доведены лимиты потребления на вечерний период", - сообщили в компании.

Детали

В Укрэнерго также добавили, что в результате ночной атаки усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются, добавили в компании.

Дополнение

Киев после ночной атаки перевели на экстренные отключения света.