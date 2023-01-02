Ситуация контролируемая, но на вечер во всех областях есть лимиты по электроснабжению - Укренерго
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Ситуация в энергосистеме Украины полностью контролируется, из-за сетевых ограничений до всех областей доведены лимиты потребления на вечерний период. В результате ночной атаки россиян и повреждения инфраструктуры в Киеве применяются аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укроэнерго", пишет УНН.
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"В ночь на 2 января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру. К сожалению, есть повреждения. В то же время по состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируется. Из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предупреждения возникновения дополнительных аварий, до областей доведены лимиты потребления на вечерний период", - сообщили в компании.
Детали
В Укрэнерго также добавили, что в результате ночной атаки усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются, добавили в компании.
Дополнение
Киев после ночной атаки перевели на экстренные отключения света.