Ситуація із забезпеченням авіаційної техніки в наших Збройних Силах є незадовільною - Уруський

“Ситуація з забезпеченням авіаційної техніки в наших Збройних Силах є незадовільною. І це не є секретом, що протягом фактично всього періоду незалежності України ми не закупили жодного літака”, — сказав Уруський.

З його слів, водночас, це не означає, що ті літаки, які знаходяться сьогодні на озброєнні і в бойовому складі Збройних сил, не можуть бути експлуатовані.

“Всі вони за умов відповідних ремонтів, модернізації, здійснення всіх правил, які повинні здійснюватись при експлуатації двиготехніки, зокрема авіаційної, можуть бути використані в наших ЗС”, — заявив віце-прем’єр.

Нагадаємо, за даними урядової комісії, головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, — це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.