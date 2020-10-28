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Ситуація із забезпеченням авіаційної техніки в наших Збройних Силах є незадовільною - Уруський

Ситуація із забезпеченням авіаційної техніки в наших Збройних Силах є незадовільною - Уруський

Київ • УНН

 • 5969 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Ситуація із забезпеченням авіаційної техніки в наших Збройних Силах України є незадовільною. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на брифінгу щодо результатів розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, передає кореспондент УНН.

“Ситуація з забезпеченням авіаційної техніки в наших Збройних Силах є незадовільною. І це не є секретом, що протягом фактично всього періоду незалежності України ми не закупили жодного літака”, — сказав Уруський.

З його слів, водночас, це не означає, що ті літаки, які знаходяться сьогодні на озброєнні і в бойовому складі Збройних сил, не можуть бути експлуатовані.

“Всі вони за умов відповідних ремонтів, модернізації, здійснення всіх правил, які повинні здійснюватись при експлуатації двиготехніки, зокрема авіаційної, можуть бути використані в наших ЗС”, — заявив віце-прем’єр.

Нагадаємо, за даними урядової комісії, головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, — це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.

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