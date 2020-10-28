Ситуация с обеспечением авиационной техники в наших Вооруженных Силах является неудовлетворительной - Уруский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Ситуация с обеспечением авиационной техники в наших Вооруженных Силах Украины является неудовлетворительной. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на брифинге по результатам расследования причин катастрофы самолета Ан-26Ш, передает корреспондент УНН.
"Ситуация с обеспечением авиационной техники в наших Вооруженных Силах является неудовлетворительной. И это не секрет, что в течение практически всего периода независимости Украины мы не закупили ни одного самолета", - сказал Уруский.
По его словам, в то же время это не означает, что те самолеты, которые находятся сегодня на вооружении и в боевом составе Вооруженных сил, не могут быть эксплуатируемые.
"Все они в условиях соответствующих ремонтов, модернизации, осуществления всех правил, которые должны осуществляться при эксплуатации движимой техникы, в частности авиационной, могут быть использованы в наших ВС", - заявил вице-премьер.
Напомним, по данным правительственной комиссии, главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября во Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.