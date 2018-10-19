Ситник заявляє про відсутність перевірок з боку аудиторів

"Незалежний аудит НАБУ — це взагалі мрія НАБУ. Хоча є побоювання, що він буде не зовсім незалежним. Ще не було жодного дзвінка. Я тільки читаю інтерв’ю аудиторів, і більше жодних дій стосовно початку аудиту не було", - сказав Ситник.



Нагадаємо, запропоновані зміни до КПК, передбачені законопроектом №8336, ставлять під загрозу незалежність та блокують роботу НАБУ і САП.



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