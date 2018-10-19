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Ситник заявляє про відсутність перевірок з боку аудиторів

Ситник заявляє про відсутність перевірок з боку аудиторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що аудитори не поспішають проводити перевірку діяльності відомства. Про це Ситник сказав в інтерв’ю газеті "Голос України", передає УНН.

"Незалежний аудит НАБУ — це взагалі мрія НАБУ. Хоча є побоювання, що він буде не зовсім незалежним. Ще не було жодного дзвінка. Я тільки читаю інтерв’ю аудиторів, і більше жодних дій стосовно початку аудиту не було", - сказав Ситник.

Нагадаємо, запропоновані зміни до КПК, передбачені законопроектом №8336, ставлять під загрозу незалежність та блокують роботу НАБУ і САП.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова НКРЕКП прокоментувала заяву Ситника щодо “Роттердам+”

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