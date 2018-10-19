Сытник заявляет об отсутствии проверок со стороны аудиторов

"Независимый аудит НАБУ - это вообще мечта НАБУ. Хотя есть опасения, что он будет не совсем независимым. Еще не было ни одного звонка. Я только читаю интервью аудиторов, и больше никаких действий относительно начала аудита не было", - сказал Сытник.



Напомним, предложенные изменения в УПК, предусмотренные законопроектом №8336, ставят под угрозу независимость и блокируют работу НАБУ и САП.



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