Ситник заперечив звинувачення у розкритті держтаємниці

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник підтвердив факт зустрічей з журналістами у форматі “off records” (неофіційно — ред.), але заперечив розголошення держтаємниці або інших закритих свідчень. Про це він заявив під час виступу на антикорупційному комітеті, повідомляє кореспондент УНН.

“У мене були зустрічі з журналістами у форматі оф-рекордс”, — зазначив А.Ситник.

За його словами, під час жодної з таких зустрічей він не розголошував інформації, яка не має публічного доступу.

“Жодного разу під час спілкування з журналістами мною жодних правопорушень допущено не було”, — наголосив А.Ситник.

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Нагадаємо, минулого тижня Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, які можуть містити держтаємницю.

 

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