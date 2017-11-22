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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34449 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55225 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63702 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67294 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57779 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97132 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100579 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Сытник опроверг обвинения в раскрытии гостайны

Сытник опроверг обвинения в раскрытии гостайны

Киев  •  УНН

 • 12354 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил факт встречи с журналистами в формате "off records" (неофициально - ред.), но возразил разглашение гостайны или других закрытых сведений. Об этом он заявил во время выступления на антикоррупционном комитете, сообщает корреспондент УНН.

"У меня были встречи с журналистами в формате оф-рекордс", - отметил А.Сытник.

По его словам, во время одной из таких встреч он не разглашал информации, не имеющей публичного доступа.

"Ни разу во время общения с журналистами мной никаких правонарушений допущено не было", - подчеркнул А.Ситник.

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Напомним, на прошлой неделе Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сведений, которые могут содержать гостайну.

 

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