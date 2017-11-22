Сытник опроверг обвинения в раскрытии гостайны

"У меня были встречи с журналистами в формате оф-рекордс", - отметил А.Сытник.

По его словам, во время одной из таких встреч он не разглашал информации, не имеющей публичного доступа.

"Ни разу во время общения с журналистами мной никаких правонарушений допущено не было", - подчеркнул А.Ситник.

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Напомним, на прошлой неделе Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сведений, которые могут содержать гостайну.