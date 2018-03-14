Ситник розповів, що саме перешкоджає боротьбі з корупцією

КИЇВ. 14 березня. УНН. До того часу, поки в Україні не реформують судову гілку влади і не запрацює незалежний Антикорупційний суд, ключовою проблемою на шляху боротьби з корупцією залишатиметься відсутність судових вироків. На цьому наголосив Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник 14 березня 2018 року під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, з посилання на прес-службу відомства передає УНН.