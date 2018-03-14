Ситник розповів, що саме перешкоджає боротьбі з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. До того часу, поки в Україні не реформують судову гілку влади і не запрацює незалежний Антикорупційний суд, ключовою проблемою на шляху боротьби з корупцією залишатиметься відсутність судових вироків. На цьому наголосив Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник 14 березня 2018 року під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, з посилання на прес-службу відомства передає УНН.
Через об’єктивні причини, які наразі не дозволяють судам у стислі терміни ухвалювати рішення, бізнес-спільнота у тому числі не має стійкої довіри до держави в цілому.
“Впродовж минулого року ми помітили зростання кількості заяв до Бюро про можливі корупційні правопорушення від представників бізнес-середовища, що намагаються відстояти свої законні права. Це викликане тим, що НАБУ показало себе як дійсно незалежний антикорупційний орган, для якого немає недоторканих. Однак є причина, через яку похвалитися цілковитою довірою бізнесу не можемо — це проблема розгляду справ у судах”, — зазначив А.Ситник.
За його словами, після звернення до НАБУ, відкриття кримінального провадження, низки слідчих дій і, нарешті, скерування справи до суду, представник бізнесу як заявник часто залишається розчарованим.
“Хоча правоохоронні органи й зробили все від них залежне, суд не має можливості зосередитися на розгляді справи. Тому особа, яка обґрунтовано підозрюється детективами, залишається на волі і більше того — має всі важелі, щоб продовжувати тиснути на бізнес”, — пояснив директор Бюро.
Як повідомляв УНН, співробітники Національного антикорупційного бюро України, за неофіційною інформацією, проводять обшук в управлінні Державної міграційної служби у Київській області.