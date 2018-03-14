Сытник рассказал, что именно препятствует борьбе с коррупцией

КИЕВ. 14 марта. УНН. К тому времени, пока в Украине не реформируют судебную ветвь власти и не заработает независимый Антикоррупционный суд, ключевой проблемой на пути борьбы с коррупцией будет оставаться отсутствие судебных приговоров. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 14 марта 2018 во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, со ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.