Сытник рассказал, что именно препятствует борьбе с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. К тому времени, пока в Украине не реформируют судебную ветвь власти и не заработает независимый Антикоррупционный суд, ключевой проблемой на пути борьбы с коррупцией будет оставаться отсутствие судебных приговоров. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 14 марта 2018 во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, со ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.
По объективным причинам, которые пока не позволяют судам в сжатые сроки принимать решения, бизнес-сообщество в том числе не имеет устойчивой доверия к государству в целом.
"На протяжении прошлого года мы заметили рост количества заявлений в Бюро о возможных коррупционных правонарушениях от представителей бизнес-среды, которые пытаются отстоять свои законные права. Это вызвано тем, что НАБУ показало себя как действительно независимый антикоррупционный орган, для которого нет неприкасаемых. Однако есть причина, по которой похвастаться полным доверием бизнеса не можем - это проблема рассмотрения дел в судах", - отметил А.Ситник.
По его словам, после обращения в НАБУ, открытие уголовного производства, ряда следственных действий и, наконец, направление дела в суд, представитель бизнеса как заявитель часто остается разочарованным.
"Хотя правоохранительные органы и сделали все от них зависящее, суд не имеет возможности сосредоточиться на рассмотрении дела. Поэтому лицо, обоснованно подозревается детективами, остается на свободе и более того - имеет все рычаги, чтобы продолжать давить на бизнес", - пояснил директор Бюро.
Как сообщал УНН, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины, по неофициальной информации, проводят обыск в управлении Государственной миграционной службы в Киевской области.