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Ситник: норма про апеляції в законі про АКС може відмотати все назад

Ситник: норма про апеляції в законі про АКС може відмотати все назад

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Поправка у закон про Вищий антикорупційний суд про апеляцію може все відмотати назад. Про це під час зустрічі з молоддю заявив директор Національного антикорупційного бюро Ураїни Артем Ситник, передає УНН.

"Ця поправка... Якщо порахувати, то 99% зроблено, ця поправка становить - 1%. І це може відмотати все назад. Це не перемога. Ми вже завчасно пробачили тих, кого де не засадили", - заявив Ситник.

Утім, директор НАБУ впевнений, що цю поправку врешті приберуть з закону. Він відзначив, що поки що не було коментарів від міжнародних партнерів, адже ще немає офіційного перекладу закону.

Раніше громадські активісти заявили, що в оприлюдненому тексті закону про АКС з’явилася норма, згідно з якою апеляції щодо справ НАБУ, які зараз уже розглядаються в судах, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не новоствореному Антикорупційному суді.

У профільному комітеті з питань правової політики та правосуддя заявили, що норма про апеляції відповідає висновку експертів Венеційської комісії.

У Раді обіцяють підготувати поправку щодо норми про апеляцію у законі про АКС.

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