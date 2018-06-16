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Сытник: норма об апелляции в законе об АКС может отмотать все назад

Сытник: норма об апелляции в законе об АКС может отмотать все назад

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Поправка в закон о Высшем антикоррупционном суде об апелляции может все отмотать назад. Об этом во время встречи с молодежью заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украини Артем Сытник, передает УНН.

"Эта поправка... Если посчитать, то 99% сделано, эта поправка составляет - 1%. И это может отмотать все назад. Это не победа. Мы уже заранее простили тех, кого где не посадили", - заявил Сытник.

Впрочем, директор НАБУ уверен, что эту поправку в конце концов уберут с законом. Он отметил, что пока не было комментариев от международных партнеров, ведь еще нет официального перевода закона.

Ранее общественные активисты заявили, что в обнародованном тексте закона об АКС появилась норма, согласно которой апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в созданном Антикоррупционном суде.

В профильном комитете по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что норма об апелляции соответствует заключению экспертов Венецианской комиссии.

В Раде обещают подготовить поправку относительно нормы об апелляции в законе об АКС.

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