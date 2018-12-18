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Ситник назвав відновлення судом Насірова на посаді образою для Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Рішення суду щодо повернення Романа Насірова на посаду голови Державної фіскальної служби (ДФС) є образа для британських партнерів України, які допомогли з пошуком доказів його невідповідності займаній посаді. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі радіо "НВ", передає УНН.

Ситник назвав відновлення судом Насірова на посаді образою для Британії

"Справа Насірова – це не тільки знущання над суспільством, але й некрасива поведінка по відношенню до наших британських партнерів. Однією з підстав для звільнення пана Насірова було подвійне громадянство, яке забороняє перебування таких осіб на державній службі. І британські колеги декілька разів надавали нам відповідні документи. Але суд пише, що це неправдива інформація, і це не може не ображати наших британських колег", - зазначив Ситник.

За його словами, рішення суду ґрунтується не на законі, а на "якихось абсолютно інших підставах".

При цьому він додав, що документи щодо подвійного громадянства (в тому числі офіційна заява британського посольства, а також копія другого паспорта) Романа Насірова були передані в Кабмін, який і приймав рішення про звільнення його з посади голови Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді.

1 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

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