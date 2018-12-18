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Сытник назвал восстановление судом Насирова в должности оскорблением для Британии

Киев • УНН

 • 8344 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Решение суда о возвращении Романа Насирова на должность главы Государственной фискальной службы (ГФС) является оскорблением для британских партнеров Украины, которые помогли с поиском доказательств его несоответствия занимаемой должности. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире радио "НВ", передает УНН.

Сытник назвал восстановление судом Насирова в должности оскорблением для Британии

"Дело Насирова - это не только издевательство над обществом, но и некрасивое поведение по отношению к нашим британским партнерам. Одним из оснований для увольнения господина Насирова было двойное гражданство, которое запрещает пребывание таких лиц на государственной службе. И британские коллеги несколько раз оказывали нам соответствующие документы. Но суд пишет, что это ложная информация, и это не может не оскорблять наших британских коллег", - отметил Сытник.

По его словам, решение суда основывается не на законе, а на "каких-то совершенно других основаниях".

При этом он добавил, что документы о двойном гражданстве (в том числе официальное заявление британского посольства, а также копия второго паспорта) Романа Насирова были переданы в Кабмин, который и принимал решение об увольнении его с должности главы ГФС.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

1 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

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