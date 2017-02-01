Система визначення взяття голів з’явилась на стадіоні каталонської "Барселони"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На стадіоні каталонської "Барселони" – "Камп Ноу" встановили систему визначення взяття голів Hawk-Eye, передає УНН з посиланням на сайт іспанського футбольного гранду.
Вперше нова система буде задіяна в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Барселона" – "ПСЖ".
Зазначимо, що УЄФА вже використовували технологію Hawk-Eye в останньому фіналі Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубку Європи, а також протягом усієї фінальної частини чемпіонату Європи у Франції влітку минулого року. Крім того, системою користуються ліги Англії, Німеччини та Італії.
Нагадаємо, що у поєдинку минулого туру Прімери проти "Бетиса" (2:2) арбітр допустив помилку і не зарахував гол каталонців, адже м'яч на його думку не повністю перетнув лінію воріт "Бетиса".
Довідка УНН: Hawk-Eye - програмно-апаратний комплекс, що моделює траєкторію ігрового снаряда. Система була розроблена компанією "Roke Manor Research" і вперше протестована в реальних умовах спортивних змагань у 2001 році.
Застосовується, головним чином, для суддівства змагань, а також збору статистики і візуалізації ігрового процесу. Найбільш широке поширення набула в тенісі і крикеті.