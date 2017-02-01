Система определения взятия голов появилась на стадионе каталонской "Барселоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На стадионе каталонской "Барселоны" - "Камп Ноу" установили систему определения взятия голов Hawk-Eye, передает УНН со ссылкой на сайт испанского футбольного гранда.
Впервые новая система будет задействована в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" - "ПСЖ".
Отметим, что УЕФА уже использовали технологию Hawk-Eye в последнем финале Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка Европы, а также в течение всей финальной части чемпионата Европы во Франции летом прошлого года. Кроме того, системой пользуются лиги Англии, Германии и Италии.
Напомним, что в поединке прошлого тура Примеры против "Бетиса" (2:2) арбитр допустил ошибку и не засчитал гол каталонцев, ведь мяч по его мнению не полностью пересек линию ворот "Бетиса".
Справка: Hawk-Eye - программно-аппаратный комплекс, моделирующий траекторию игрового снаряда. Система была разработана компанией "Roke Manor Research" и впервые протестирована в реальных условиях спортивных соревнований в 2001 году.
Применяется, главным образом, для судейства соревнований, а также сбора статистики и визуализации игрового процесса. Наиболее широкое распространение в теннисе и крикете.