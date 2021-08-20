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Система управління репутацією в держсекторі деградує разом з інститутом держави - експерт-репутолог Олена Дерев'янко

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Комерційний сектор і NGO приділяють більше уваги питанням репутаційного менеджменту, ніж державні інститути. Для бізнесу репутація - це частина фінансового успіху, в той час як державні діячі непідконтрольні суспільству і безкарні. Таку точку зору в інтерв'ю MMR висловила Олена Дерев'янко, віце-президент Української PR-Ліги, політичний і економічний експерт, доктор наук і професор.

"Справа в глобальних трендах: деградації держави як інституту і партійної демократії, кризу довіри, зниженні інтересу громадян до виборів, практично нульова політична відповідальність народних обранців і відсутність репутаційного контролю над ними з боку суспільства. А раз біля керма країни стоять люди, слабо розбираються в державному управлінні і непідконтрольні населенню, то і справжнім репутаційних менеджментом ніхто не займається ", - розповіла Олена Дерев'янко.

Як наслідок, в комерційному секторі, недержавних організаціях і в секторі соціального підприємництва питань репутації приділяється більше уваги. Як наслідок, вони мають у своєму розпорядженні більш просунутими технологіями взаємодії з суспільством і, в кінцевому підсумку, є головними драйверами і донаторамі розвитку індустрій PR і reputation management. "Бізнес - це про заробляння грошей, повноваження і відповідальність, а не про безконтрольний попіліваніі народного надбання. Тому тут, навпаки, набагато більше уваги з року в рік приділяють управлінню репутацією. Звідси і власні медіа різних типів, і репутаційний аудит, і багато інших інструментів, якийсь час назад щодо екзотичні, а сьогодні зрозумілі і широко застосовуються ", - розповіла Олена Дерев'янко про сучасний стан репутаційного менеджменту в країні.

Вона зазначила, що захлеснула в останні два роки світ пандемія серйозно вплинула на інструментарій репутаційного менеджменту, в якому комунікація стала більш особистісної завдяки більш глибокому проникненню соцмереж. Але в той же час нова реальність відкрила нові можливості в сфері PR і reputation management. Наприклад, NGO знайшли нові технологічні можливості для фандрайзингу, а сфера шоу-бізнесу - персонального брендінгу в умовах панденомікі.

Олена Дерев'янко широко відома в українському істеблішменті як політичний експерт з великим досвідом успішних виборчих компаній (включаючи вибори мера Києва в 2006 і 2008 рр.), А також як учений і громадський діяч. Значна частина її публічних виступів, наукових праць і публіцистичних матеріалів присвячена питанням управління репутацією в політиці і бізнесі. Нещодавно в українських телеграм-каналах пройшла інформація про те, що зараз вона активно бере участь у виборах мера Харкова.

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