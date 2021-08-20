Система управления репутацией в госсекторе деградирует вместе с институтом государства - эксперт-репутолог Елена Деревянко

“Дело в глобальных трендах: деградации государства как института и партийной демократии, кризисе доверия, снижении интереса граждан к выборам, практически нулевая политическая ответственность народных избранников и отсутствие репутационного контроля над ними со стороны общества. А раз у руля страны стоят люди, слабо разбирающиеся в государственном управлении и неподконтрольные населению, то и настоящим репутационным менеджментом никто не занимается”, — рассказала Елена Деревянко.

Как следствие, в коммерческом секторе, негосударственных организациях и в секторе социального предпринимательства вопросам репутации уделяется больше внимания. Как следствие, они располагают более продвинутыми технологиями взаимодействия с обществом и, в конечном итоге, являются главными драйверами и донаторами развития индустрий PR и reputation management. “Бизнес — это о зарабатывании денег, полномочиях и ответственности, а не о бесконтрольном попиливании народного достояния. Поэтому здесь, наоборот, намного больше внимания из года в год уделяют управлению репутацией. Отсюда и собственные медиа разных типов, и репутационный аудит, и многие другие инструменты, какое-то время назад относительно экзотические, а сегодня понятные и широко применяемые”, — рассказала Елена Деревянко о современном состоянии репутационного менеджмента в стране.

Она отметила, что захлестнувшая в последние два года мир пандемия серьезно повлияла на инструментарий репутационного менеджмента, в котором коммуникация стала более личностной благодаря более глубокому проникновению соцсетей. Но в то же время новая реальность открыла новые возможности в сфере PR и reputation management. Например, NGO обрели новые технологические возможности для фандрайзинга, а сфера шоу-бизнеса — персонального брендинга в условиях панденомики.

Елена Деревянко широко известна в украинском истеблишменте как политический эксперт с большим опытом успешных избирательных компаний (включая выборы мэра Киева в 2006 и 2008 гг.), а также как ученый и общественный деятель. Значительная часть ее публичных выступлений, научных трудов и публицистических материалов посвящена вопросам управления репутацией в политике и бизнесе. Недавно в украинских телеграм-каналах прошла информация о том, что сейчас она активно участвует в выборах мэра Харькова.