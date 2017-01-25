Система ProZorro допускає перегляд цін на паливо в рамках тендерного договору - В.Бальчун про контракт із WOG
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Перегляд ціни палива в рамках тендерів, за умов, якщо це відбувається на підставі реальних економічних розрахунків — це нормальна практика. Про це у коментарі УНН сьогодні зазначив голова ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Бальчун, коментуючи інформацію про те, що компанія ТОВ “ВОГ Аеро Джет” прийняла рішення про підвищення цін на ДП для залізничників до 10%.
За словами очільника “Укрзалізниці”, трейдер має право змінити ціну на пальне вже після того, як було підписано угоду про постачання ресурсу, проте для цього має бути підстава.
“У нас учора на правлінні була дискусія з цієї теми, відповідно до ProZorro такі речі допускаються, але має бути підстава, обґрунтування",- сказав В.Бальчун.
За його словами "УЗ" наразі чекає інформацію від Держзовнішінформ, яка дасть підтвердження того, як вели себе ринкові ціни.
Він зазначив, що це відповідь на заявку клієнта.
"Це звичайна ситуація, у нас практично постійно відбуваються підсумки тендерів, йдуть переговори з постачальниками покупцями поставках якихось товарів“,- сказав він.
Як відомо, відповідно до ч. 4 ст. 36 ЗУ “Про публічні закупівлі” істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.
При цьому, 20.12.2016 року було прийнято ЗУ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”
Згідно даного Закону передбачається збільшення з 01 січня 2017 року акцизу:
на дизельне паливо до 139,5 євро за 1 000 літрів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, навесні варто очікувати подорожчання скрапленого газу.