Система ProZorro допускает пересмотр цен на топливо в рамках тендерного договора - В.Бальчун о контракте с WOG

КИЕВ. 25 января. УНН. Пересмотр цены топлива в рамках тендеров, при условии, что это происходит на основании реальных экономических расчетов - это нормальная практика. Об этом в комментарии УНН сегодня отметил глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун, комментируя информацию о том, что компания ООО "ВОГ Аэро Джет" приняла решение о повышении цен на ДТ для железнодорожников до 10%.