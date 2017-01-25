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Система ProZorro допускает пересмотр цен на топливо в рамках тендерного договора - В.Бальчун о контракте с WOG

Киев • УНН

 • 7456 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Пересмотр цены топлива в рамках тендеров, при условии, что это происходит на основании реальных экономических расчетов - это нормальная практика. Об этом в комментарии УНН сегодня отметил глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун, комментируя информацию о том, что компания ООО "ВОГ Аэро Джет" приняла решение о повышении цен на ДТ для железнодорожников до 10%.

По словам главы "Укрзализныци", трейдер имеет право изменить цену на топливо уже после того, как было подписано соглашение о поставках ресурса, однако для этого должно быть основание.

"У нас вчера на правлении была дискуссия по этой теме, в соответствии с ProZorro такие вещи допускаются, но должно быть основание, обоснование", - сказал В.Бальчун.

По его словам, "УЗ" ждет информацию от Держзовнишинформа, которая даст подтверждение того, как вели себя рыночные цены.

Он отметил, что это ответ на заявку клиента.

"Это обычная ситуация, у нас практически постоянно происходят итоги тендеров, идут переговоры с поставщиками покупателями по поставках каких-то товаров", - сказал он.

Как известно, в соответствии с ч. 4 ст. 36 ЗУ "О публичных закупках" существенные условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, кроме случаев: изменения цены в связи с изменением ставок налогов и сборов пропорционально изменениям таких ставок.

При этом, 20.12.2016 года был принят ЗУ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году"

Согласно закону предусматривается увеличение с 1 января 2017 года акциза:

на дизельное топливо в 139,5 евро за 1000 литров.

Напомним, как сообщал УНН, весной стоит ожидать подорожания сжиженного газа.

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