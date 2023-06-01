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Сирський: ворог перейшов до оборони на Бахмутському напрямку

Сирський: ворог перейшов до оборони на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

 • 95602 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку армія рф перейшла до оборони. Про це пише УНН, посилаючись на повідомлення Сирського в Telegram.

Цитата

"Ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. Сили оборони працюють”, - зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Також Сирськый оприлюднив відео роботи аеророзвідки окремого штурмового батальйону "Айдар" на цьому напрямку.

Нагадаємо

Очільник ПВК "вагнер" евгеній пригожин 25 травня заявив про початок виведення "вагнерівців" із Бахмута.

У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил рф, але у самому місті "вагнерівці" все ще є.

31 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що під контролем Сил оборони залишаються околиці Бахмута в південно-західній частині. Українські захисники контролюють вхід до самого міста. За словами Маляр, українські військові всіляко заважають окупантам займатися перегрупуванням і заміною "вагнерівців" на регулярні війська. 

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