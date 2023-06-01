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Сырский: враг перешел к обороне на Бахмутском направлении

Сырский: враг перешел к обороне на Бахмутском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении армия рф перешла к обороне. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщение Сырского в Telegram.

Цитата

"Враг перешел к обороне. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов. Силы обороны работают”, - отметил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Также Сырский обнародовал видео работы аэроразведки отдельного штурмового батальона "Айдар" на этом направлении.

Напомним

Глава ЧВК "вагнер" евгений пригожин 25 мая заявил о начале вывода "вагнеровцев" из Бахмута.

В Минобороны Украины подтвердили, что в пригороде эти подразделения уже заменяют на служащих вооруженных сил рф, но в самом городе "вагнеровцы" все еще есть.

31 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что под контролем Сил обороны остаются окрестности Бахмута в юго-западной части. Украинские защитники контролируют вход в сам город. По словам Маляр, украинские военные всячески мешают оккупантам заниматься перегруппировкой и заменой "вагнеровцев" на регулярные войска. 

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