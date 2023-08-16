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Сирський повідомив ситуацію на фронті на трьох напрямках

Сирський повідомив ситуацію на фронті на трьох напрямках

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті Лиманського, Бахмутського та Куп’янського напрямків, передає УНН.

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"У зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста. Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська", - цитує Сирського Military Media Center.

За словами генерал-полковника, результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони.

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На Лиманському напрямку противник здійснює перегруповування, замінює частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

"Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", - розповів Сирський. 

На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована. Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Разом з тим, у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед.

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"З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом", - повідомив генерал-полковник.

"Звичайно, не міг не відзначити наших військових відзнаками та цінними подарунками за успіхи в ході ведення бойових дій. Впевнений, що невдовзі ворог буде розбитий, а наші Прапори знову замайоріють на наших кордонах! Слава Україні!", - підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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