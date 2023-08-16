Сирський повідомив ситуацію на фронті на трьох напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті Лиманського, Бахмутського та Куп’янського напрямків, передає УНН.
Деталі
"У зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста. Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська", - цитує Сирського Military Media Center.
За словами генерал-полковника, результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Мобілізація в рф не припинялась. росіян правдами й неправдами затягують в армію вбивць і ґвалтівників" - Юсов
На Лиманському напрямку противник здійснює перегруповування, замінює частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишає планів щодо нових наступальних дій.
"Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", - розповів Сирський.
На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована. Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Разом з тим, у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Подоляк назвав проблеми, які потрібно вирішити для прискорення справедливої фіналізації війни
"З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом", - повідомив генерал-полковник.
"Звичайно, не міг не відзначити наших військових відзнаками та цінними подарунками за успіхи в ході ведення бойових дій. Впевнений, що невдовзі ворог буде розбитий, а наші Прапори знову замайоріють на наших кордонах! Слава Україні!", - підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб показав відео звільнення Урожайного