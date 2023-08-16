Подоляк назвав проблеми, які потрібно вирішити для прискорення справедливої фіналізації війни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав три проблеми, які вимагають посилення рішень для прискорення справедливої фіналізації війни, однією з яких є обхід санкцій та виробництво ракет у росії, передає УНН.
Цитата
"Три проблеми, які вимагають посилення рішень для прискорення справедливої фіналізації війни…" - написав Подоляк у Х.
За його словами, однією з проблем є "обхід санкцій та виробництво ракет у росії".
"Рішення: або офіційна зміна статусу росії на терористичну державу, або жорсткі вторинні санкції проти приватних посередників", - вказав він.
"Постачання зброї в Україну. Рішення: математичний аналіз обсягів оборонних систем росії, складських і логістичних можливостей. Передача оптимальних обсягів далекобійних ракет, снарядів, систем розмінування, фронтових систем ПРО відповідно до потреб", - зазначив Подоляк.
Він зазначив, що третьою проблемою є ізоляція найвищого керівництва росії, що різко зменшить можливості для дипломатичного маневру та стане сигналом для нейтральних країн.
«Рішення: відмова від будь-яких прямих комунікацій, ордери різних юрисдикцій на арешти за співучасть у скоєнні злочинів», - написав Подоляк.
Доповнення
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що армія рф у ніч на вівторок атакувала Україну ракетами Х-101, які були виготовлені цього року. Вони можуть містити до приблизно 30 іноземних мікросхем.