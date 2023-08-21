Сирський нагородив бійців штурмової бригади “Лють”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський нагородив бійців штурмової бригади Нацполіції “Лють” з Гвардії наступу. Відео та світлини із нагородженням опублікувала пресслужба МВС України у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Цитата
“Ви крок за кроком, сотню метрів за сотнею метрів, йдете вперед, не зважаючи на вогонь, і спеку. Ви робите те, що, в принципі, в інших умовах було б неможливо.
Користуючись нагодою, я хочу вам вручити відзнаки та цінні подарунки. За вашу звитягу. За вашу відвагу. За ваш героїзм”, — звернувся до бійців генерал-полковник Сирський.
Деталі
Воїни “Люті” разом із бійцями Збройних сил України нині виконують бойові задачі на сході нашої держави. Про це командувача сухопутних військ повідомив у коментарі до посту із нагородженням. Сирський також наголосив, що робота з деокупації українських територій продовжується.
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Нагадаємо
Наприкінці липня нацгвардійці з “Люті” знищили три російські танки “Прорив”. Крім того, того ж тижня, вони оточили позиції окупантів та взяли в полон п’ятьох російських загарбників.