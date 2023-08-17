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Сили оборони успішно стримують наступ військ рф на сході України - Нацгвардія

Київ • УНН

 • 650936 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Підрозділи Нацгвардії у складі Сил оборони продовжують утримувати зайняті рубежі на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках, а також відбивають атаки противника, повідомив на брифінгу т.в.о. директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, передає УНН.

Деталі

Полковник поінформував, що на Куп'янському напрямку противник продовжує здійснювати спроби прорвати оборону підрозділів Сил оборони, щоб створити умови для подальшого наступу. Він зазначив, що гвардійці на напрямку відбивають атаки переважаючих сил противника, чим забезпечують утримання визначених рубежів на одному з головних напрямків дії штурмових загонів ворога.

Зокрема, Уршалович розповів, що 16 серпня диверсійно-розвідувальна група рф намагалася провести розмінування переднього краю однієї з українських позицій. Аерозвідники одного з підрозділів вчасно це виявили та знищили групу диверсантів, втрати ворога склали до 10 осіб. Крім цього, спецпризначенці за допомогою FPV дрона знищили російський комплекс спостереження "Муром-М" в районі Стельмахівки.

На Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках підрозділи військових частин оперативного та спеціального призначення Нацгвардії продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, втрат території не допущено.

"На Сіверському та Бахмутському напрямках з метою нанесення втрат та примушення наших підрозділів залишити зайняті позиції противник продовжує здійснювати потужне вогневе ураження із застосуванням танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, авіації. Незважаючи на потужний вогневий вплив ворога, військовослужбовці стійко утримують оборону та відбивають наступальні дії противника", - зазначив Уршалович.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 256 050 осіб, 4329 танки та сотень одиниць військової техніки.

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