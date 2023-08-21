Сырский наградил бойцов штурмовой бригады "Лють"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Командующий сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский наградил бойцов штурмовой бригады Нацполиции “Лють” из Гвардии наступления. Видео и фотографии с награждением опубликовала пресс-служба МВС Украины в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
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“Вы шаг за шагом, сотню метров за сотней метров, идете вперед, несмотря на огонь, и жару. Вы делаете то, что, в принципе, в других условиях было бы невозможно.
Пользуясь случаем, я хочу вам вручить награды и ценные подарки. За вашу доблесть. За вашу отвагу. За ваш героизм”, — обратился к бойцам генерал-полковник Сырский.
Детали
Воины “Люти” вместе с бойцами Вооруженных сил Украины сейчас выполняют боевые задачи на востоке нашей страны. Об этом командующий сухопутных войск ВСУ сообщил в комментарии к посту с награждением. Сырский также отметил, что работа по деоккупации украинских территорий продолжается.
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В конце июля нацгвардейцы из “Люти” уничтожили три российских танка “Прорыв”. Кроме того, на той же неделе, они окружили позиции оккупантов и взяли в плен пять российских захватчиков.