Сырский наградил бойцов штурмовой бригады "Лють"

Цитата

“Вы шаг за шагом, сотню метров за сотней метров, идете вперед, несмотря на огонь, и жару. Вы делаете то, что, в принципе, в других условиях было бы невозможно.

Пользуясь случаем, я хочу вам вручить награды и ценные подарки. За вашу доблесть. За вашу отвагу. За ваш героизм”, — обратился к бойцам генерал-полковник Сырский.

Детали

Воины “Люти” вместе с бойцами Вооруженных сил Украины сейчас выполняют боевые задачи на востоке нашей страны. Об этом командующий сухопутных войск ВСУ сообщил в комментарии к посту с награждением. Сырский также отметил, что работа по деоккупации украинских территорий продолжается.

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В конце июля нацгвардейцы из “Люти” уничтожили три российских танка “Прорыв”. Кроме того, на той же неделе, они окружили позиции оккупантов и взяли в плен пять российских захватчиков.