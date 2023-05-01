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Сирський: на Лиманському напрямку ворог провалив спроби захопити українські позиції, у полон взято 10 окупантів

Сирський: на Лиманському напрямку ворог провалив спроби захопити українські позиції, у полон взято 10 окупантів

Київ • УНН

 • 230572 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. На Лиманському напрямку спроби російських окупантів захопити українські позиції провалилися. Противник зазнав втрат, українські військові взяли в полон 10 ворожих солдатів. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center, пише УНН.

Цитата

«На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдалися. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдат», - повідомив Сирський.

Доповнення

Сирський повідомляв, що попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи «вагнера», бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти Бахмут під контроль росіянам не вдається.

На Лиманському та Куп’янському напрямках за 29 квітня відбулося сім боєзіткнень. У результаті 46 окупантів було вбито, 84 зазнали поранень.

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