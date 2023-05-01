Сирський: на Лиманському напрямку ворог провалив спроби захопити українські позиції, у полон взято 10 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На Лиманському напрямку спроби російських окупантів захопити українські позиції провалилися. Противник зазнав втрат, українські військові взяли в полон 10 ворожих солдатів. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center, пише УНН.
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«На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдалися. Противник зазнав втрат, нами були взяті в полон 10 ворожих солдат», - повідомив Сирський.
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Сирський повідомляв, що попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи «вагнера», бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти Бахмут під контроль росіянам не вдається.
На Лиманському та Куп’янському напрямках за 29 квітня відбулося сім боєзіткнень. У результаті 46 окупантів було вбито, 84 зазнали поранень.