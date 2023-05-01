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Сырский: на Лиманском направлении враг провалил попытки захватить украинские позиции, в плен взято 10 оккупантов

Киев • УНН

 • 230571 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. На Лиманском направлении попытки российских оккупантов захватить украинские позиции провалились. Противник понес потери, украинские военные взяли в плен 10 вражеских солдат. Об этом сообщил командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует Military Media Center, пишет УНН.

Цитата

«На Лиманском направлении наши защитники в течение нескольких последних дней отбили многочисленные штурмы. Попытки врага захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен 10 вражеских солдат», - сообщил Сырский.

Дополнение

Сырский сообщал, что несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы «вагнера», бойцов других частных компаний, десантников. Но взять Бахмут под контроль россиянам не удается.

На Лиманском и Купянском направлениях за 29 апреля произошло семь боестолкновений. В результате 46 оккупантов были убиты, 84 получили ранения.

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