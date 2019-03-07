Сирійський конституційний комітет під патронатом РФ запрацює до кінця весни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Формування конституційного комітету Сирії знаходиться у фінальній стадії, його запуск планується здійснити найближчим часом. Про це повідомляє одна з російських федеральних газет з посиланням на представника Сирійської комісії з переговорів (СКП) Яхья аль-Аріді, передає УНН.
“Будь-які дати відкриті, але найбільш імовірно, що комітет почне свою роботу в найближчі місяці”, — повідомив виданню аль-Аріді.
Таку ж думку висловив газеті заступник голови міжнародного комітету сирійського парламенту Аммар аль-Асад. “Уряд Сирії сподівається на запуск комітету до кінця весни”, — зазначив він. На його думку, переговори затягуються багато в чому “через тиск американської сторони”.
Інформацію про запуск навесні сирійського комітету підтвердило виданню і джерело в російських дипломатичних колах. Як повідомив співрозмовник, комітет почне роботу після того, як будуть узгоджені шість кандидатур від громадянського суспільства, які не влаштували країни Заходу і Туреччину.
На початку березня глава МЗС РФ Сергій Лавров на спільній прес-конференції з державним міністром у закордонних справах Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром повідомив, що формування конституційного комітету Сирії може завершитися найближчим часом,.
Рішення створити конституційний комітет було прийнято на Конгресі сирійського національного діалогу в російському Сочі 30 січня 2018 року. Передбачається, що в комітет увійдуть делегати від уряду Сирії, опозиції та громадянського суспільства.
Як повідомляв УНН, міноборони РФ звинуватило США у відмові пропустити транспорт для вивезення біженців в Сирії.