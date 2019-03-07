Сирийский конституционный комитет под патронатом РФ заработает к концу весны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Формирование конституционного комитета Сирии находится в финальной стадии, его запуск планируется осуществить в ближайшее время. Об этом сообщает одна из российских федеральных газет со ссылкой на представителя Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди, передает УНН.
“Любые даты открыты, но наиболее вероятно, что комитет начнет свою работу в ближайшие месяцы”, — сообщил изданию аль-Ариди.
Такое же мнение выразил газете зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад. “Правительство Сирии надеется на запуск комитета до конца весны”, — отметил он. По его мнению, переговоры затягиваются во многом “из-за давления американской стороны”.
Информацию о запуске весной сирийского комитета подтвердил изданию и источник в российских дипломатических кругах. Как сообщил собеседник, комитет начнет работу после того, как будут согласованы шесть кандидатур от гражданского общества, которые не устроили страны Запада и Турцию.
В начале марта глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром сообщил, что формирование конституционного комитета Сирии может завершиться в ближайшее время,.
Решение создать конституционный комитет было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в российском Сочи 30 января 2018 года. Предполагается, что в комитет войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.
Как сообщал УНН, Минобороны РФ обвинило США в отказе пропустить транспорт для вывоза беженцев в Сирии.