Сирійські війська оточили Ракку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Загони озброєної коаліції "Демократичні сили Сирії" (ДСС), куди входять бійці курдського ополчення і арабських племен, встановили повний контроль над околицями сирійського міста Ракка. Про це заявила офіційний представник ДСС Джихан Шейх Ахмад, передає УНН з посиланням на Al Monitor.
"Наші сили "затягнули зашморг" навколо Ракки. Нам вдалося просунутися завдяки збільшеній підтримці з повітря і участі збройних сил міжнародної коаліції", — сказала Джихан Шейх Ахмад.
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За її словами, протягом короткого проміжку часу коаліції вдалося встановити повний контроль над околицями Ракки", а також звільнити сотні сіл і стратегічних висот".
"Ми дісталися до річки Євфрат зі східного напрямку і до дамби на Євфраті — з північно-західного", — зазначила представник альянсу.