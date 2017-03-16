Сирійські війська оточили Ракку

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Загони озброєної коаліції "Демократичні сили Сирії" (ДСС), куди входять бійці курдського ополчення і арабських племен, встановили повний контроль над околицями сирійського міста Ракка. Про це заявила офіційний представник ДСС Джихан Шейх Ахмад, передає УНН з посиланням на Al Monitor.

"Наші сили "затягнули зашморг" навколо Ракки. Нам вдалося просунутися завдяки збільшеній підтримці з повітря і участі збройних сил міжнародної коаліції", — сказала Джихан Шейх Ахмад.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Курди і сирійські повстанці заявили, що можуть звільнити Ракку

За її словами, протягом короткого проміжку часу коаліції вдалося встановити повний контроль над околицями Ракки", а також звільнити сотні сіл і стратегічних висот".

"Ми дісталися до річки Євфрат зі східного напрямку і до дамби на Євфраті — з північно-західного", — зазначила представник альянсу.

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