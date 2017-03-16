Сирийские войска окружили Ракку

"Наши силы" затянули петлю "вокруг Ракки. Нам удалось продвинуться благодаря увеличенной поддержке с воздуха и участия вооруженных сил международной коалиции", - сказала Джихан Шейх Ахмад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курды и сирийские повстанцы заявили, что могут освободить Ракку

По ее словам, в течение короткого промежутка времени коалиции удалось установить полный контроль над окрестностями Ракки", а также освободить сотни сел и стратегических высот".

"Мы добрались до реки Евфрат с восточного направления и до дамбы на Евфрате - с северо-западного", - отметила представитель альянса.