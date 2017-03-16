Сирийские войска окружили Ракку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Отряды вооруженной коалиции "Демократические силы Сирии" (ДСС), куда входят бойцы курдского ополчения и арабских племен, установили полный контроль над окрестностями сирийского города Ракка. Об этом заявила официальный представитель ДСС Джихан Шейх Ахмад, передает УНН со ссылкой на Al Monitor.
"Наши силы" затянули петлю "вокруг Ракки. Нам удалось продвинуться благодаря увеличенной поддержке с воздуха и участия вооруженных сил международной коалиции", - сказала Джихан Шейх Ахмад.
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По ее словам, в течение короткого промежутка времени коалиции удалось установить полный контроль над окрестностями Ракки", а также освободить сотни сел и стратегических высот".
"Мы добрались до реки Евфрат с восточного направления и до дамбы на Евфрате - с северо-западного", - отметила представитель альянса.