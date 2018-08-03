Сирійські ППО збили ізраїльський безпілотник на південному заході Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сили протиповітряної оборони сирійської армії вразили в четвер ізраїльський безпілотник в небі над передмістям Ель-Кісва на південному заході Дамаска. Про це повідомив новинний портал Al-Masdar, передає УНН.
За його інформацією, безпілотник здійснював розвідувальний політ. Апарат впав в 17 км від ліванського кордону.
Раніше підконтрольне Дамаску агентство SANA передало з посиланням на військове джерело, що сирійські ППО “збили ворожу ціль на захід від столиці”. Подробиць про те, з якого об’єкту наносився удар, не було наведено.
Як повідомляв УНН, бойовики з екстремістських озброєних угрупувань відкрили в четвер вогонь з реактивних систем залпового вогню по району Дждейда на заході Алеппо. Як передало підконтрольне Дамаску агентство SANA, повідомлення про трьох загиблих мирних жителів надійшли з кварталу Джамі-ез-Захра.