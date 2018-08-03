Сирийские ПВО сбили израильский беспилотник на юго-западе Дамаска

По его информации, беспилотник осуществлял разведывательный полет. Аппарат упал в 17 км от ливанской границы.

Ранее подконтрольное Дамаску агентство SANA передало со ссылкой на военный источник, что сирийские ПВО “сбили вражескую цель к западу от столицы”. Подробностей о том, с какого объекта наносился удар, не было приведено.

Как сообщал УНН, боевики из экстремистских вооруженных группировок открыли в четверг огонь из реактивных систем залпового огня по району Дждейда на западе Алеппо. Как передало подконтрольное Дамаске агентство SANA, сообщение о трех погибших мирных жителей поступили из квартала Джами-эз-Захра.