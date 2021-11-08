Сирійська система ППО перехопила ізраїльську атаку над Хомсом

Деталі

У заяві сирійських військових йдеться, що силам ППО вдалося збити більшу частину ракет.

Військові додали, що двоє військовослужбовців було поранено та завдано матеріальних збитків.

Військові Ізраїлю не коментували повідомлення про обстріл.

Державні ЗМІ раніше повідомляли, що ППО перехоплювала "ворожі цілі" над сільською місцевістю навколо міста Хомс після того, як були чутні вибухи над Хомсом і прибережним містом Тартус.

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Доповнення

Ударів було завдано на тлі збільшення повідомлень про напади Ізраїлю на Сирію в останні тижні.

Протягом багатьох років Ізраїль завдав сотні ударів по пов'язаних з Іраном військових об'єктах у Сирії. Ізраїль визнав, що він завдає ударів по базах союзних з Іраном угруповань, таких як ліванське бойове угруповання "Хезболла".

Ізраїль заявляє, що іранська присутність на його північному кордоні є "червоною лінією", і він неодноразово завдавав ударів по об'єктах, пов'язаних з Іраном, та колонам зі зброєю, призначеним для "Хезболли".