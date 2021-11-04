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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40298 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Ізраїль випробовує масивну надувну систему виявлення ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Ізраїль заявив, що розпочав випробування масивної надувної системи виявлення ракет, призначеної для зависання на великій висоті та виявлення загроз на великій відстані. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Ізраїль випробовує масивну надувну систему виявлення ракет

Деталі

Система аеростатів високої доступності нагадує гігантський дирижабль. Міністерство оборони стверджує, що це одна з найбільших у світі систем такого роду. Він був розроблений у співпраці з дочірньою компанією державної компанії Israel Aerospace Industries і TCOM, американським виробником аеростатів.

Ізраїль може похвалитися безліччю складних засобів протиракетної оборони, які цього року були успішно використані під час 11-денної війни в Газі.

Доповнення

Останніми роками Ізраїль агресивно протистояв потенційним загрозам з боку Ірану, угрупованню Хезболла в Лівані та правителів ХАМАС у Газі, усі вони мають великий арсенал ракет, здатних вразити великі міста.

Під час війни в секторі Газа, ХАМАС обстріляв Тель-Авів, намагаючись розгромити ізраїльську оборонну систему "Залізний купол", але ізраїльські чиновники стверджують, що він збив близько 90% снарядів, на які націлився.

Ізраїль завдав сотні авіаударів, за його словами, по цілях бойовиків. За даними ООН, в результаті бойових дій тоді загинули понад 250 палестинців, у тому числі 129 мирних жителів. З ізраїльської сторони загинули 13 осіб.

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