Ізраїль випробовує масивну надувну систему виявлення ракет

Деталі

Система аеростатів високої доступності нагадує гігантський дирижабль. Міністерство оборони стверджує, що це одна з найбільших у світі систем такого роду. Він був розроблений у співпраці з дочірньою компанією державної компанії Israel Aerospace Industries і TCOM, американським виробником аеростатів.

Ізраїль може похвалитися безліччю складних засобів протиракетної оборони, які цього року були успішно використані під час 11-денної війни в Газі.

Доповнення

Останніми роками Ізраїль агресивно протистояв потенційним загрозам з боку Ірану, угрупованню Хезболла в Лівані та правителів ХАМАС у Газі, усі вони мають великий арсенал ракет, здатних вразити великі міста.

Під час війни в секторі Газа, ХАМАС обстріляв Тель-Авів, намагаючись розгромити ізраїльську оборонну систему "Залізний купол", але ізраїльські чиновники стверджують, що він збив близько 90% снарядів, на які націлився.

Ізраїль завдав сотні авіаударів, за його словами, по цілях бойовиків. За даними ООН, в результаті бойових дій тоді загинули понад 250 палестинців, у тому числі 129 мирних жителів. З ізраїльської сторони загинули 13 осіб.