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Израиль испытывает массивную надувную систему обнаружения ракет

Киев • УНН

 • 15614 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Израиль заявил, что начал испытания массивной надувной системы обнаружения ракет, предназначенной для зависание на большой высоте и выявления угроз на большом расстоянии. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Израиль испытывает массивную надувную систему обнаружения ракет

Детали

Система аэростатов высокой доступности напоминает гигантский дирижабль. Министерство обороны утверждает, что это одна из крупнейших в мире систем такого рода. Он был разработан в сотрудничестве с дочерней компанией государственной компании Israel Aerospace Industries и TCOM, американским производителем аэростатов.

Израиль может похвастаться множеством сложных средств противоракетной обороны, которые в этом году были успешно использованы во время 11-дневной войны в Газе.

Дополнение

В последние годы Израиль агрессивно противостоял потенциальным угрозам со стороны Ирана, группировке Хезболла в Ливане и правителей ХАМАС в Газе, все они имеют большой арсенал ракет, способных поразить крупные города.

Во время войны в секторе Газа, ХАМАС обстрелял Тель-Авив, пытаясь разгромить израильскую оборонительную систему "Железный купол", но израильские чиновники утверждают, что он сбил около 90% снарядов, на которые нацелился.

Израиль нанес сотни авиаударов, по его словам, по целям боевиков. По данным ООН, в результате боевых действий погибли более 250 палестинцев, в том числе 129 мирных жителей. С израильской стороны погибли 13 человек.

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